إجراءات وشروط الحصول على قرض «تحسين الدخل» من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، قرض تحسين الدخل، ضمن التمويلات الاجتماعية الحسنة، التي يقدمها لعملائه، وهي من الوسائل التي يستخدمها البنك لتقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين، الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، وتُمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصروفات إدارية بسيطة، وتُسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، وتُعدم حال وفاة المقترض.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لقرض تحسين الدخل من بنك ناصر الاجتماعي، والفئات المستهدفة، ومدة التمويل، ونسبة عبء الدين، والضمانات المطلوبة، وإجراءات الحصول على الخدمة، وفقًا لسياسة البنك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

الفئات المستحقة لقرض تحسين الدخل من بنك ناصر:

ـ شباب الخريجين وربات البيوت الراغبين في تحسين دخول أسرهم، وفقا للبروتوكول مع جهاز تشغيل الخريجين.

ـ أصحاب المرتبات.

ـ أصحاب المعاشات.

ـ ورثة المعاشات.

ضوابط الحصول على قرض تحسين الدخل من بنك ناصر

ـ يشترط ألا يزيد الدخل الشهري لطالب التمويل عن 3000 جنيه.

ـ توجد فترة سماح لا تقل عن شهرين قبل سداد أول قسط.

ـ حال الاقتراض بضمان المرتب، يُشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، وتقديم ضامن من العاملين بالجهازالإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يُشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك، وفي حالة المعاش المستحق يُجرى تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الضمانات المطلوبة للحصول على قرض تحسين الدخل من بنك ناصر

ـ أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك وفقا للضمانات السابقة.

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب 2 من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم منالوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على قرض تحسين الدخل من بنك ناصر

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن «سارية».

ـ الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

ـ بيان مفردات (مرتب، معاش) للمقترض، ومرتب الضامن.

ـ إيصال مرفق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل.

ـ صورة عقد الإيجار أو التمليك.