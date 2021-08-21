حضور جماهيري كبير في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

بدأ حفل الفنان محمد رمضان، قبل قليل، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير، تعدى الـ100 ألف متفرج.

وحرص الجمهور على التوافد إلى مكان الحفل بعد المغرب، وشهد زحاما شديدا، وقبل دخول الجمهور إلى الحفل نشبت بعض المشادات والمشاجرات، وتشابك البعض بالأيدي، وفض الأمن هذه الاشتباكات.

وكان الفنان محمد رمضان شارك جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات من البروفات الخاصة بالحفل، والتي ستكون مليئة بالاستعراضات التي عود جمهوره عليها.

ونشر «رمضان»، أمس، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» آخر بروفة أقامها قبل الحفل وشوق جمهوره من خلال عدد من الرقصات الاستعراضية، وعلق قائلا: «أقوى حفل في الساحل الشمالي.. ثقة في الله نجاح».

كان الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل «موسى»، مع كلا من: سمية الخشاب وسيد رجب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز ومنذر رياحنة وعارفة عبدالرسول، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.