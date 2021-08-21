واشنطن وروما تبحثان الوضع في أفغانستان.. والبنك الدولي يجلي موظفيه

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الوضع في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «البيت الأبيض» في بيان، في أعقاب الاتصال الهاتفي، إنهما «بحثا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الكوادر العسكرية والمدنية للبلدين في كابول، الذين يعملون معا على إجلاء مواطنيهم والأفغان الذين دعمونا والناتو بشجاعة في جهودنا العسكرية، وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأَضاف «البيت الأبيض»، أن المسؤولين رحبا بإمكانية صياغة مجموعة الـ7 الكبار «الولايات المتحدة - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان - المملكة المتحدة - كندا»، لاتخاذ موقف مشترك إزاء السياسات الخاصة بأفغانستان، خلال الاجتماع الافتراضي الذي من المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل.

وكان جو بايدن، أعلن أمس الجمعة، أن بلاده أجلت 13 ألف شخص من منتصف الشهر الجاري، معتبرا أنها أحرزت تقدما كبيرا في تلك النقطة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بأن تكون أفغانستان قاعدة لتهديد الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي: طريقة الانسحاب من أفغانستان أثارت الجدل

ورأى بايدن، في كلمة سبقها مؤتمر صحفي التقى فيه بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، حول الانسحاب، أن العملية كخطوة لم تلق انتقادات، بل إن طريقة الانسحاب هي التي أثارت الجدل، لافتا إلى أنها حظيت بموافقة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدا: «حلفاؤنا لا يشككون بمصداقيتنا»

وتابع بايدن قائلا: «إنه لطالما قال منذ فترة طويلة إن الوقت حان لإنهاء الحرب في أفغانستان»، مشددا على أن القوات التي دربتها واشنطن في أفغانستان ستبقى وستحارب.

واعتبر الرئيس الامريكي، أنه ليس هناك حاجة لوجود دائم في أفغانستان من أجل مواجهة الإرهاب، وتعهد أن تعمل واشنطن على إجلاء أي أمريكي يريد مغادرة أفغانستان، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتسريع الإخلاء.

ونوه الرئيس الأمريكي، إلى أن قوات بلاده نقلت أعضاء السفارة الفرنسية إلى «مطار كابول»، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب كل من أطلق من سجون أفغانستان على يد حركة طالبان، مشددا على أن «هناك عمليات مراقبة عن كثب لأي هجمات إرهابية محتملة داخل مطار العاصمة الأفغانية أو قربه».

وأكد بايدن، أنه لا يستطيع ضمان النتيجة النهائية لعمليات الإجلاء في كابول، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية وصلته قللت من احتمال وقوع كابول بهذه السرعة بيد «طالبان».

كما أعلن جو بايدن أن القيادة الأمريكية لم تتوقع الهزيمة الكاملة للجيش الأفغاني، موضحا أن هناك اتفاقا مع «طالبان» على السماح لوصول المواطنين الأمريكيين إلى المطار، مشيرا إلى أن هناك عمليات لتوسيع المنطقة الآمنة في محيط مطار كابول، واحتمال أن يكون لذلك تداعيات أمنية.

وأضاف بايدن، أن نقاط تفتيش الحركة تسمح بمرور حاملي الجوازات الأمريكية إلى مطار العاصمة، واعلن الرئيس الأمريكي التزامه بإجلاء جميع الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية،

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، إن طائراتها تحلق في سماء أفغانستان لمواجهة أي تهديد، وأوضح المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، أن قوات بلاده تراقب بحذر كل ما يجري في أفغانستان.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن وجود تنظيم «القاعدة» هناك لا يشكل تهديدا لبلاده كما كان عليه في السابق، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم باتت قليلة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد أي معوقات من قبل «طالبان»، لمنع المواطنين الأمريكيين من المغادرة.

وكشف «البنتاجون»، أنه تم إجلاء 169 أمريكيا كانوا قريبين من مطار العاصمة الأفغانية، فيما بلغ العدد الإجمالي حوالي 13 ألف شخص حتى الآن.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنها ستواصل مراقبة التقدم في عمليات الإجلاء بـ«كابول».

3 مروحيات تنقل 169 مواطنا أمريكيا من مبنى قريب من مطار كابول

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الجيش الأمريكي استخدم 3 طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل أمريكيين إلى المطار في كابول من موقع قريب منه.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الامريكية، جون كيربي، إلى أن 3 مروحيات نقلت 169 مواطنا أمريكيا من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عشرات الدول تشارك في الجهود التي تقودها واشنطن ‏لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، وموظفي الدول الثالثة من كابول، فيما أكملت اليونان، وضع سياج بطول 40 كيلومترا على حدودها مع تركيا لمنع طالبي لجوء محتملين من محاولة الوصول إلى أوروبا.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أنه إضافة إلى السياج طبقت اليونان نظاما جديدا للمراقبة.

وبحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الجمعة، مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود تطورات الأوضاع في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بريطانيا والدنمارك تتفقان على التعاون الوثيق بشأن عملية الإجلاء في مطار كابول

واتفق الوزيران، خلال اتصال هاتفي، على التعاون الوثيق بشأن عملية الإجلاء في مطار العاصمة الأفغانية «كابول»، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، والعمل على استمرار المساعدات الإنسانية في أفغانستان

من جانبه، أعلن «البنك الدولي»، إجلاء موظفيه في العاصمة الأفغانية «كابول» إلى العاصمة الباكستانية «إسلام آباد».