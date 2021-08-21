محمد رمضان في حفله بالساحل الشمالي: جمهوري «جدع» لم يصدق ما قيل عني

وجه الفنان محمد رمضان خلال حفله الغنائي بالساحل الشمالي، الذي يحمل شعار «أقوى حفل فالساحل»، الشكر لجمهوره، عقب الانتهاء من أغنية «أنت جدع».

وقال محمد رمضان: «شكرًا جمهوري الحبيب الذي تعب نفسه وجالي لحضور حفلي، أنتم مصدر ثقتي بعد ربنا، لم أمجد في ذاتي أبدا، ونمبر وان هو أنتم جمهوري، والجدع هو جمهوري الذي لم يصدق عني أي شيء يقال أبدا».

وأكد «رمضان» في بدايه حفله لجمهوره، أنه يعتبر الحفل الأقوى في مصر من منطلق أن جمهوره الأفضل.

وكانت مفاجاة الحفل هو الطفل منذر مهران شبيه «رمضان»، الذي ظهر معه في كليب «مصباح علاء الدين»، وحرص الثنائي على أداء الأغنية الشهيرة على المسرح أمام الجمهور، وسط تصفيقه وهتافاته.

كما حرص محمد رمضان على دخول المسرح بطريقة مختلفة، راكبا سيارته «اللامبورجيني».