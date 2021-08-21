نصائح وخطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكتروني

فتحت وزارة التعليم العالي الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولى؛ إذ يسجل الطلاب رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها من خلال الموقع.

وقدم موقع التنسيق بعض النصائح للطلاب التي نستعرضها معكم كما يلي:

إدخال رقم الجلوس

أول خطوة على الموقع هي إدخال الطالب لرقم جلوسه، والذي يعد رقم الدخول للموقع، بالإضافة إلى الرقم السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمها من المدرسة.

مراجعة البيانات الأساسية

يجب على الطالب التأكد من سلامة بياناته الأساسية، مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.

إدخال الرغبات

في أول زيارة للموقع تكون هذه قائمة الرغبات «فارغة»، ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها، وذلك بالترتيب الذي تفضله، مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافية في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك مثل الألسن، وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

تسجيل الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيجري عملية التنسيق، وبعد التسجيل إلكترونيا يعرض الموقع استمارة الرغبات التي سجلت مع رقم تسجيل المعاملة، التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا، ويمكنك طباعة هذه المستندات، وكذلك حفظها في ملف، وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك، ويرسل إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

إدخال وتعديل قائمة الرغبات

يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

طباعة استمارة الرغبات

في حالة رغبتك في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.

ويمكنك الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني من هنا