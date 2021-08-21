«التموين»: إنشاء أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط ضمن خطة الهيكلة

تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، عن مجمل أعمال الشركة والشركات التابعة لها للعام المالي المنتهي، وأشار التقرير إلى أنه جار الانتهاء من إعداد البدائل النهائية المقترحة لعمليات وإعادة الهيكلة لشركات الزيوت.

وأكد تقرير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار خلال خطة إعادة الهيكلة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار المواقع الجديدة للمصانع، لتكون بالقرب من محاور الطرق والمواني.

إقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط

وكشف التقرير، عن أن هيكلة شركات الزيوت الحكومية، سينتج عنها إنشاء كيانات جديدة وتطوير الكيانات الحالية، من أجل إقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط.

وتضم شركات الزيوت الحكومية التابعة للشركة القابضة كلًا من شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون، وشركة أبو الهول للزيوت والمنظفات، وشركة النيل للزيوت والمنظفات، وشركة الزيوت المستخلصة.

تقليل الفجوة بين معدلات استهلاك واستيراد الزيت

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن إعادة هيكلة شركات الزيوت قُدر لها تكلفة مبدئية بلغت 5.5 مليار جنيه، منوهًا بأن الهدف من إعادة الهيكلة هو تقليل الفجوة بين معدلات الاستهلاك والاستيراد.

إسناد عملية تطوير شركة السكر لتحالف دولي من 4 شركات

وتضمن تقرير الشركة المرفوع للوزير، إسناد عمليات تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية وخطة الإصلاح للمصانع التابعة لها إلى تحالف دولي مكون من 4 شركات، هي «سيجمان»، و«بي إم ايه»، و«ماين كابيتال»، و«رونالد برجر»، وذلك بهدف تطوير وتحديث شركة السكر وتعظيم الاستفادة من الكيانات الوطنية، حتى تتمكن من المنافسة والعمل على سد احتياجات مصر من السكر التمويني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على دمج شركتي قها وأدفينا وإنشاء كيان جديد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.