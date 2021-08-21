«زوجتي مريضة».. القصة الكاملة لهتك عرض طفلة على يد والدها في الجيزة

قررت جهات التحقيقات، صباح اليوم، حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بهتك عرض ابنته بمنطقة فيصل بالطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، وأمرت الجهات المختصة بعرض الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطب عليها لبيان صحة الاتهام من عدمه.

المتهم يعترف بالاعتداء على ابنته

جاء في التحقيقات، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، حيث أقر باعتدائه على ابنته وهتك عرضها، مبررا ذلك بظروف مرض زوجته، وأصدرت النيابة قرارها السابق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بداية الواقعة

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من خط نجدة الطفل ومركز الأمومة والطفولة، بتعرض طفلة تبلغ من العمر 15 عاما تتهم فيها والدها ويعمل حارس عقار، بالتعدي عليها جنسيا داخل شقتهما بمنطقة فيصل بالطالبية.

القبض على المتهم

بمجرد تلقي البلاغ، جرى تشكيل فريق بحث وتحري تحت قيادة العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث العمرانية والطالبية، لإجراء التحريات بشأن الواقعة.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتم استئذان النيابة العامة، حيث انطلقت مأمورية ألقت القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.