بموبايل ومبلغ مالي.. قصة مدرب كرة قدم هتك عرض طفل بالقوة في حلوان

طفل يُحب كرة القدم منذ نعومة أظافره، يحلم باليوم الذي يصبح فيه لاعبا مشهورا يتباهى الجميع بموهبته، ويحقق أحلامه داخل المستطيل الأخضر، لكن تحولت أحلامه البريئة إلى كوابيس على يد مدربه، الذي تعدى عليه جنسيًا وهتك عرضه بالإكراه، في واقعة مأساوية كانت كفيلة بأن تدمر نفسية هذا الطفل الصغير، الذي كان ضحية مدربه الشهير بكابتن «ألو» ويبلغ من العمر 30 عامًا.

مدرب يهتك عرض طفل في حلوان

واستدرج المدرب المتهم، الطفل المجني عليه «عبدالله.م»، إلى مسكنه الكائن في منطقة «بلوك 9» بالمشروع الأمريكي في حلوان، وعرض عليه مبلغا ماليا، بالإضافة إلى هاتف محمول، بحجة أنهما مكافأة له على أدائه المميز في التدريب، مستغلًا صغر سن الطفل وقام بالتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه بالقوة.

المدرب يهدد الطفل بإفشاء مقاطع مصورة له

ولم يكتفِ المدرب المتهم بهذا الفعل البشع فقط، بل قام بتهديد الطفل الضحية في حالة إفشاء ما حدث بينهما، فسيقوم بنشر مقاطع جنسية مصورة له، فضلا عن أنه جعله تحت طوعه مستغلًا تهديده الدائم، وتمكن بهذه الوسيلة من بث الرعب والخوف في نفس الطفل، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى الخضوع لأوامر المتهم والامتثال له في كل ما يطلبه منه.

التحقيق في الواقعة

وواصل المتهم استغلال الطفل لفترة، حتى انكشف أمره، وألقت قوات الأمن القبض عليه في قسم شرطة حلوان، واعترف بارتكابه لجريمته، وأنه قام بهتك عرض الطفل بالقوة، بعد أن استدرجه لمنزله، وعرض عليه مبلغا ماليا وهاتفا محمولا، ولم يكن الطفل يعلم النوايا الخبيثة لمدربه في بداية الأمر، حتى فوجئ بأفعاله المشينة التي ارتكبها في حقه.

محاكمة مدرب الكرة المتهم بهتك عرض طفل

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قد أشهر في وجه الطفل المجني عليه سلاحا أبيضا «سكين» لتهديده، وقام بهتك عرضه بالقوة في واقعتين متتاليتين، وكانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، قد عقدت اليوم جلسة محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.