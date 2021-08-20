العثور على جثة مسن غريق في ظروف غامضة بمياه النيل بالمطرية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مسن غريق في مياه النيل بدائرة قسم شرطة المطرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

جثة في مياه النيل بالمطرية

كان مأمور قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها جثة لمسن يُدعى سعيد أحمد عبد الفتاح، في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة طفلة في مياه النيل بمصر القديمة

يذكر أن مأمور قسم شرطة مصر القديمة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة طفلة في مياه النيل بمنطقة مصر القديمة، وبالانتقال تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثة الطفلة من مياه النيل، وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة تدعى «نادية. س» 11 عاما.

وتوصلت التحريات إلى أن والدة الطفلة، وبسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، قررت الذهاب إلى كورنيش نهر النيل بمنطقة مصر القديمة للتنزه، وأضافت التحريات أنها اصطحبت الطفلة معها، وأثناء جلوس والدة الطفلة أسفل شجرة على كورنيش النيل ذهبت الطفلة للهو، وفجأة اختفت الطفلة وظلت تبحث عنها لكن دون جدوى، وأخطرت والدة الطفلة الأجهزة بالواقعة حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفلة، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء والده الطفلة لسماع اقوالها حول الواقعة وملابساتها.