تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكي «سيارز 2022»

تحظى السوق المصرية بالعديد من ماركات السيارات المختلفة، حيث أن للماركات اليابانية مكانة قوية لدى المستهلكين، بسبب طرحها للعديد من الطرازات في الفئة المتوسطة، التي يسعى عدد كبير من المواطنين إلى شرائها لما تتمتع به من مميزات.

وتأتي ضمن تلك الشركات، التي تلقى إعجاب كثيرين شركة «سوزوكي اليابانية» التي تطلق العديد من الطرازات، أبرزها سيارة «سياز»، التي تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا، خاصة في السوق المصرية، حيث تنتمي إلى فئة سيارات السيدان العائلية والتى تتميز بالتالى:

مواصافات سوزوكي سياز موديل 2022.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي يولد قوة 104 حصانًا، مزود بـ4 سلندر، وعزم دوران 138 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك متوسط 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تتسع السيارة لـ5 ركاب.

- تصل سعة الصندوق الخلفى 495 لتر.

- سعة خزان الوقود 42 لتر.

- تأتي بأبعاد «4490 ملم طول، 1730 ملم عرض، 1475 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 145 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2650 ملم.

- يتم تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان.

- مزودة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية».

أسعار سوزوكي سياز موديل 2022.

- تتوافر السيارة بفئة واحدة فى السوق الصرى وسعرها 258.500 جنيه، بضمان ثلاث سنوات أو 100 ألف كيلو أيهما أقرب.