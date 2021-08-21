رفع 72 ألف طن مخلفات ورتش بأحياء ومراكز الجيزة خلال أسبوع

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكل أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكل الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 30 شركة، وجارٍ التعاقد لدخول شركات أخرى في الخدمة في إطار تدعيم منظومة النظافة وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

رفع أكثر من 72 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي

وأضاف راشد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أنه قد تم رفع أكثر من 72 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، وضمت رفع 10070 طنا يوم 13 أغسطس، ورفع 7058 طنا يوم 14 أغسطس، ورفع 9210 أطنان يوم 15 أغسطس، ورفع 8203 طنا يوم 16 أغسطس، ورفع 10084 طنا يوم 17 أغسطس، ورفع 8282 طنا يوم 18 أغسطس، ورفع 10809 طنا يوم 19 أغسطس، ورفع 7937 طنا يوم 20 أغسطس.

المتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكل المعدات والسيارات

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكل المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات.

الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.