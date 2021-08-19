بالأسماء.. محافظ جنوب سيناء يعتمد تعيين مشايخ القبائل البدوية

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرار تعيين مشايخ القبائل البدوية على مستوى كافة مدن المحافظة، اليوم الخميس، وجرى اعتماد تعين 15 شيخًا، بكافة المدن والقرى على مستوى المحافظة، بينهم 4 مشايخ بمدينة رأس سدر، و 2 بمدينة أبوزنيمة، و4 بمدينة أبورديس، و1 في مدينة طور سيناء، و1 في مدينة نويبع، و 3 في مدينة سانت كاترين.

اختيار المشايخ من قبل لجنة تعيين مشايخ جنوب سيناء

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أنه جرى اختيار المشايخ من قبل لجنة تعيين مشايخ جنوب سيناء ، برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحضور اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء ، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

قائمة أسماء المشايخ الدين تم تعينهم

وجاءت أسماء مشايخ القبائل البدوية التي اعتمدها المحافظ كالتالي:

1 – على مسعيد علي مسعيد، شيخًا لقبيلة المزينة بمدينة رأس سدر.

2- راضي محارب سليم محمد، شيخًا لقبيلة العليقات بمدينة رأس سدر.

3- دخيل الله سويلم سلامه، شيحًا لقبيلة الحويطات بمدينة رأس سدر.

4- سلامة عيد سليمان ابو ديب، شيحًا لقبيلة البدارة بمدينة رأس سدر.

5- سليمان مدخل سليمان، شيخًا لقبيلة العليقات بمدينة أبوزنيمة.

6- عيد سليمان سلامة الربيقي، شيحًا لقبيلة الحماضة بمدينة أبوزنيمة.

7- عودة صالح مبارك، شيحًا لقبيلة المزينة بمدينة أبورديس.

8- خليل إبراهيم عواد حامد، شيحًا لقبيلة الحويطات بمدينة أبورديس .

9- منصور فرحان حسين، شيحًا لقبيلة الجبالية بمدينة أبورديس.

10- جمعة مبارك منصور سعيد، شيحًا لقبيلة الصوالحة بمدينة أبورديس.

11- إبراهيم سالم جبلي سالم، شيحًا لقبيلة المزينة بمدينة طور سيناء.

12- محمد صبيح جميع، شيحًا لقبيلة المزينة بمدينة نويبع .

13 – محمد عودة محمد صالح، شيحًا لقبيلة الجبالية بمدينة سانت كاترين.

14- صالح راشد صالح الرشيدي، شيحًا لقبيلة أولاد سعيد بمدينة سانت كاترين.

15- حمد راشد سالم، شيحًا لقبيلة الترابين بمدينة سانت كاترين.