بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. كليات وجامعات محافظة جنوب سيناء

استعدت محافظة جنوب سيناء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء العشر الأوائل، ومن المقرر أن تتسلم مديرية التربية والتعليم النتيجة اليوم.

محافظة جنوب سيناء لم يكن بها أي تعليم جامعي حتي عام 2014 حيث قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمجهودات كبيرة مع الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس آنذاك وجري الموافقة علي تشغيل عدد من الكليات الحكومية التابعة لجامعة السويس لأول مرة في مدينة الطور وقرر وزير التعليم العالي آنذاك تخفيض نسب القبول بهذه الفروع لتشجيع الطلاب علي استكمال التعليم الجامعي.

كليتي التربية والآداب التابعتين لجامعة السويس

وقال اللواء خالد فودة، في تصريح صحفي، إن المحافظة تشهد طفرة تعليمية حاليا في المجال الجامعي حيث توجد كليتي التربية والآداب التابعتين لجامعة قناة السويس وتقدم للطلاب خدمات تعليمية وجري تشغيل مقر مؤقت ليصبح فرعا للجامعة، مشيرا إلى أن كلية التربية تضم أقسام لغة عربية وتربية تعليم اساسي، أما الآداب فتضم قسم اللغة العربية وتقبل انتظام وانتساب، لافتا إلى إن هذه الفصول جري افتتاحها عام ٢٠١٤/٢٠١٥ وتشهد اقبال كبير من أبناء جنوب سيناء خاصة الأسر التي لديها فتيات، بالإضافة إلى وجود كلية العلوم الأزهرية التابعة لجامعة الأزهر.

جامعة الملك سلمان...أول جامعة أهلية بجنوب سيناء

وأكد المحافظ أن جامعة الملك سلمان هي أحد أهم الجامعات الحديثة الأهلية في مصر وتضم ثلاثة أفرع في جنوب سيناء «الطور وشرم الشيخ ورأس سدر»، وجري افتتاحها العام الماضي.

وأشار إلى أن الكليات التى بدأت فيها الدراسة هى كلية الزراعة برأس سدر، وطب الأسنان برأس سدر، وكلية طب الأسنان بفرع رأس سدر، وكلية العلوم بفرع رأس سدر، وكلية الصيدلة بفرع رأس سدر، وكلية الطب البشرى بفرع رأس سدر، وكلية العلوم الإدارية بفرع رأس سدر، وكلية الصناعات التكنولوجية بفرع رأس سدر، وكلية علوم الحاسب بفرع شرم الشيخ، وكلية الفنون والتصميم بفرع شرم الشيخ، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بفرع شرم الشيخ، وكلية السياحة والضيافة وكلية العمارة بفرع شرم الشيخ

ونوه إلى إن جامعة الملك سلمان جري بنائها على مساحة 720 فدانًا، ولها ثلاثة أفرع، الأول بمدينة الطور على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات، وفرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 35 فدانًا، ويضم كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، وكلية الإنتاج الإعلامي، وفرع مدينة رأس سدر والذي أقيم على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، وبلغت التكلفة للفروع الثلاثة نحو 300 مليون دولار.

مصروفات جامعة الملك سلمان وجماعة السويس

مصروفات جامعة الملك سليمان العام الماضي تراوحت بين 30 ألف و100 ألف جنيه حسب الكلية، وهذا العام لم تعلن الجامعة عبر موقعها عن المصروفات الحديدة ولكن الجامعة نشرت عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك أهم الكليات والبرامج التي سوف تقدمها هذا العام.