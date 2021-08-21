تعرف على الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر 2021 

يواصل طلاب الثانوية العامة 2021 المسجيلن ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2021 التي بدأت أعمالها اليوم، التسجيل لرغبات المرحلة، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين يبحث المئات من الطلاب عن الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر 2021 الموجودة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات عن الفرق بين كلا من الجامعات الخاصة والأهلية والدولية والجامعات الموجودة في إطار اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية والدول المختلفة.

الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر 2021: الأهلية غير هادفة للربح

وعن الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر 2021، أوضحت المصادر أن الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح وتسعى لتقديم نموذج تعليم يتماشى مع متطلبات المجتمع، وهي بمصروفات ولكن مصروفاتها يتم إنفاقها على العلمية التعليمية كاملة؛ بحيث يتم صرف أي إيرادات فائضة لتطوير البحث العلمي وتنميته.

أما بالنسبة للجامعات الخاصة قالت المصادر إنها بمصروفات ولها مجلس أمناء وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة وتخضع في الدراسة والمصروفات لمبدأ لعرض والطلب ويكون للطالب حرية الاختيار وفقا لمعايير الجودة التي تحقق تقديم خدمة تعليمية متميزة، كما أن الجامعات الأهلية في مصر تخضع لإشراف مجلس أمناء مشكل وأعضاء.

الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر 2021: الجامعات الأهلية تخضع لمجلس أمناء

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر 2021، بات ظاهرا وخير دليل الفرق بين الجامعات الأهلية الجديدة كالمنصورة والعلمين والجلالة والملك سلمان ومدينة زويل وجامعة النيل، بجانب الجامعات الأهلية التي شرعت الجامعات الحكومية في إنشائها كنموذج لها، مؤكدة على أن الدولية المصرية تسعى إلى نشر ثقافة التعليم الأهلي بجانب الخاص لاكتمال منظومة التعليم الجامعي، بجانب إنشاء فروع الجامعات الدولية من أجل تحقيق مبدأ الإتاحة في التعليم أمام جميع الطلاب.