توقعات تنسيق الكليات 2021-2022.. أدبي وعلمي

ينتظر ما يقرب من 120 ألف طالب وطالبة، انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021، المقرر أن ينطلق السبت المقبل، الموافق 21 أغسطس الجاري، وذلك تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي، حيث يبحث الآلاف من أولياء الأمور والطلاب عن توقعات تنسيق الكليات 2021-2022، التي أوضحت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 انخفاضها الشديد، بنحو 10 درجات مئوية عن تنسيق العام الجامعي الماضي 2020.

توقعات تنسيق الكليات 2021-2022: 92% للطب

وعن توقعات تنسيق الكليات 2021-2022، تكشف مؤشرات الحد الأدنى لعدد من الكليات بالقطاعات المختلفة، ففي شعبة «علمي علوم»، يتوقع أن يكون الحد الأدنى عند 362.5 درجة بنسبة 88.41%، وبالنسبة لشعبة «عملي رياضة»، يقف الحد الأدنى عند 328 درجة بنسبة 80%، وبالنسبة لشعبة «أدبي» يقف الحد الأدنى عند 269.5 درجة، بنسبة 65.73%، حيث انخفضت الحدود الدنيا للقبول بالمراحل المختلفة إلى أكثر من 10% عن العام الماضي، مما يؤدي إلى انخفاض الحدود الدنيا للالتحاق بعدد من الكليات.

توقعات تنسيق الكليات 2021-2022

وعن مؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات 2021-2022، أوضحت أنه سيكون هناك انخفاض في الحدود الدنيا لكليات القمة عن العام الماضي كـ«الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسة والإعلام والألسن والسياسة والاقتصاد»، وهو ما ينطبق على باقي الكليات بمختلف القطاعات، خاصة بعد أن أوضحت نسب شرائح مجاميع الثانوية العامة من الطلاب الناجحين أن الحاصلين على مجاميع 95% فما أعلى يبلغ عددهم 5% من إجمالي عدد الطلاب الناجحين، كما أن الحاصلين على مجاميع بدءًا من 90% وحتى 95% يبلغ عددهم 4.18%، ومن 85% إلى 90% تبلغ نسبتهم 6.86%، ومن 80% إلى 85%، تبلغ نسبتهم 10.06%، ويبلغ عدد الناجحين في الثانوية العامة 2021 نحو 429 ألف طالب وطالبة.

توقعات تنسيق الكليات 2021-2022: 80% للهندسة

وعن توقعات تنسيق الكليات 2021-2022، تكشف المؤشرات، عن أن نسب الناجحين في الشعب الثلاث في المرحلة الأولى، ستقف عند 22954 طالبًا، وهو العدد المقارب لكليات القطاع الطبي سنويًا، ستؤدي المؤشرات إلى أنه من المتوقع أن يتراوح تنسيق الطب البشري بين الـ93% و92%، وكليات طب الأسنان إلى 91%، ووجود عدد من الفرص لعدد من الطلاب الحاصلين على أقل من 90% في كليات العلاج الطبيعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، ونزول عدد من كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية والهندسة.