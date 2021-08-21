ضبط 8966 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 8966 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8928 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 798 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط «243» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة

ضبط «243» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات «1420» أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام «مندوب مبيعات بإحدى الشركاتللصناعات الغذائية» بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

وأكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه باستغلال طبيعة عمله كونه مندوب مبيعات بأحد أفرع الشركة وقام باختلاس المبالغ المالية التي يقوم بتحصيلها من بعض العملاء وذلك لتسليمها إلى خزينة الشركة إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه والتي بلغت قيمتها «ثلاثمائة وأربعة وستون ألف جنيه» .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 قضايا تهريب

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها «معدات زراعية مستعملة - هواتف محمولة».

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 1 قضية.

- في مجال الأمن العام: ضبط 36 قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1587 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 233 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 4 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.