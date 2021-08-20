ضبط مصنع لتجميع البطاريات دون ترخيص بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مسؤول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج» لإدارته المصنع «دون ترخيص» وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها، مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية «مُقلدة»، بقصد طرحها بالأسواق غشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على «طن ماء نار مكرر- 560 قطعة لوح رصاص خاص بالبطاريات - 570 كيلو رصاص - 400 بطارية سيارة (مستهلكة) - 500 بطارية معده للبيع، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - خط إنتاج كامل - 5 أسطوانات أكسجين - 3000 ملصق مدون عليه «صنع بدولة أجنبية».

بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.