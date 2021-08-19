الحكومة: القوافل الطبية للعمالة غير المنتظمة تُحسّن الإنتاج

قال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن اللجنة تركز على بعض الشرائح المجتمعية مثل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية والإنشائية، من منطلق الصحة العامة للمجتمع من أجل الإنتاج بأفضل شكل ممكن.

تنسيق مع الجامعات بتخصصات طبية مختلفة

وأضاف «شعبان» خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «ننسق مع كل الجهات المعنية مثل جامعة المنوفية في القافلة الطبية التي تقدم خدماتها للعاملين بالمشروعات القومية في العلمين الجديدة، ولدينا 17 تخصصا و35 طبيبا، ونسهل على العمالة غير المنتظمة الإجراءات في حال الحاجة إلى التدخل الجراحي أو الحصول على علاج».

وتابع عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء: «القافلة لا تكتفي بتقييم الحالات، لكن لدينا بعض البرامج التوعوية للعمالة للحد من خطورة بعض الأمراض».

بدوره قال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسة صناع الخير، إن المؤسسة تتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة في جميع محافظات الجمهورية: «شاركنا في قوافل بجبل الجلالة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ويحضر في قافلة اليوم محمد سعفان، وزير القوى العاملة».

وأردف: «القوافل تكشف على الأهالي في كل التخصصات ولدينا 14 تخصصا، والمؤسسة أحضرت مستشفى للعيون في قافلة اليوم، حيث نقدم الأدوية بالمجان ونعالج المريض في مختلف التخصصات، ووصلت خدماتنا إلى مختلف محافظات الجمهورية حتى حلايب وشلاتين».

وشدد المدير التنفيذي لمؤسة صناع الخير، على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، وهو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في عام 2019، وهو ما يجعل الكشف على عدد كبير من الأهالي وتقديم العلاج المجاني لهم أمرا ممكنا للغاية.