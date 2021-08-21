حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات من شوارع أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة بمراكز وأحياء المحافظة باستخدام أحدث معدات النظافة، التي تم تدعيم المراكز بها، منها 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين و24 سيارة شفط أتربة.

إظهار الشكل الجمالي للقرى

ولفت المحافظ، في بيان اليوم السبت، إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة؛ لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، في إطار اهتمام الدولة والحكومة بهذا الملف الهام، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

جولات ميدانية للمحافظ

وأوضح محافظ أسيوط، أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال الجولات الميدانية بقرى ومراكز المحافظة سير العمل بمنظومة النظافة وجهود الأجهزة التنفيذية في التجميل والتطوير، والتأكيد على حسن استغلال إمكانات المحافظة المادية والبشرية في تحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أسيوط، حملة مكبرة برئاسة حسنى درويش رئيس المركز، استهدفت قرى المركز؛ لرفع كافة المخلفات بقرية بنى حسين ورفع كفاءة الطريق السريع القاهرة أسيوط الزراعى.

وفي مركز الفتح ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، حملة مكبرة استهدفت قرية عرب مطير وقرية عرب الأطاولة وسور المعهد الديني ببني عليج، وتم رفع المخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة الموجود.

وفي مركز الغنايم أشرف خالد عويس رئيس المركز على الحملات اليومية، التى يجري تنفيذها بقرى المركز لرفع كافة المخلفات وأكوام وتجمعات القمامة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز ومعدات شفط الأتربة، فضلا عن استمرار الحملات بالاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي.