إزاي تقدم لوظائف محافظة القاهرة؟.. 100 فرصة للمهندسين المدني والتخطيط

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء التقديم لـ الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها محافظة القاهرة، والتي انطلقت الثلاثاء قبل الماضي الموافق 10 أغسطس الجاري ولازال التقديم متاحًا.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، التخصصات المطلوبة وموعد انتهاء التقديم لوظائف جامعة القاهرة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقًا لجامعة القاهرة، والإعلان رقم 1 لسنة 2021، فإن الجامعة في حاجة لشغل 100 مهندس في تخصصات «مدني، عمارة، تخطيط عمراني»، للعمل بديوان عام المحافظة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة، على أن ينتهي التقديم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، على أن يتمّ تقديم الطلبات من خلال الإدارة المركزية لشئون العاملين «قسم التعيينات».

وعن الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، فتتمثل في أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة تخصص «مدني، عمـارة، تخطيط عمراني»، محل اقامته محافظة القاهرة.

كما يشترط على الراغبين في الحصول على الوظيفة أن يتقدم بما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها، والا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 سنة في 1 سبتمبر 2021.

أما عن المستندات المطلوبة، فنوهت محافظة القاهرة، إلى أنه لابد من تقديم صورة من شهادة الميلاد، صورة من المؤهـل الدراسي الحاصل عليه، صورة من بطاقـة الرقم القومي سارية، صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين، وصورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

وأشارت الجامعة إلى أن تقديم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ـ قسم التعيينات، وفي حال وجود استفسار بشأن الوظائف يتمّ الاتصال برقم 01005064670.

محافظة القاهرة تقدم قروضا تصل إلى 2 مليون جنيه

وفي سياق منفصل، كانت قد أعلنت في وقت سابق محافظة القاهرة، توفير 30 مقرًا بمختلف أحياء المحافظة لاستقبال المواطنين والشباب الراغبين في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعيدا عن الوظائف الحكومية، حيث يتم تمويل مشروعاتهم من خلال برنامج «مشروعك» الذي ترعاه وزارة التنمية المحلي.

ويبدأ قرض محافظة القاهرة لدعم المشروعات بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه وحتى 2 مليون جنيه.