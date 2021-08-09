تجهيز مركز طب أسرة نويبع للاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، حملة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتورة أماني عزت، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وتحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، للمرور على مركز طب الأسرة بمدينة نويبع، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقامت الحملة بمراجعة كافة الأقسام بالمركز، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتطبيق المنظومة داخل المركز، وأكدت الدكتورة أماني عزت، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، في تصريح صحفي، اليوم، إلى الانتهاء من تجهيز وإعداد المركز، وتنفيذ معايير الجودة والتدريب، وسيجري تطبيق المنظومة بالمركز قريبًا.

وأوضحت مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه سيجري تكثيف حملات المرور على المنشات الصحية، لتجهيزها وبدء اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي بجميع مدن المحافظة .

جدير بالذكر أنه جرى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببعض المراكز الصحية بالمحافظة، بداية من منتصف شهر فبراير الماضي، ومن المقرر تطبيق منظومة التأمين الصحي بالمحافظة داخل 23 وحدة ومركز صحة أسرة، و8 مستشفيات، وقام أكثر من 87% من سكان محافظة جنوب سيناء بالتسجيل في المنظومة منذ بدء في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

وكانت لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء أجرت زيارة للمركز الطبي بمدينة دهب، لمتابعة الاستعدادات الطبية للتشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقامت اللجنة بمراجعة كافة الخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية طبقًا للمعايير الجديدة بالتنسيق مع منسق الإدارة بالمركز الطبي، وحصر الفجوات اللازمة لتطبيق السياسات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي.

كما قامت اللجنة بمراجعة المعايير والشروط المطلوبة، إضافة إلى تدريب الفرق الطبية التي توجد داخل المركز الطبي بمدينة دهب، على الخطط الخاصة بطرق تطبيق المنظومة والعمل بها.