حملة لتطهير الشاطئ العام بالغردقة من الأحجار والصخور (صور)

نظمت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة، حملة لتطهير الشاطئ العام من الأحجار والصخور، بمشاركة عدد من المتطوعين ومراكز الشباب والأحزاب والشخصيات العامة والقيادات والجمعيات الخيرية والمؤسسات، نظرًا لتزايد إقبال المصطافين على الشاطئ العام بصفة يومية.

توافد كبير من المواطنين للمشاركة في مبادرة تطهير الشاطئ

وذكر أشرف فؤاد، مدير عام النادي الاجتماعي بالغردقة، وصاحب فكرة مبادرة تنظيف الشاطئ من الصخور، أن المبادرة بمجرد إعلانها لاقت قبولا كبيرا وتوافدا من قبل عدد كبير من الشباب وبعض الأحزاب ومراكز الشباب والقيادات العامة للمشاركة فيها.

وأضاف «فؤاد» لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنه تم استخراج كميات كبيرة من الصخور والحجارة من الشاطئ، لافتًا إلى استمرار المبادرة بصفة أسبوعية لمن يحب أن يشارك، وذلك من منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة وشاطئ صحي.

توفير سيارة إسعاف وفرق إنقاذ لتأمين المصطافين

وأشار «فؤاد» إلى أن إدارة النادي الاجتماعي تحرص دائمًا على سلامة المصطافين، حيث تم توفير سيارة إسعاف بصفة دائمة على الشاطئ للتدخل السريع في حال تعرض أي مواطن لحادث غرق أو أي أعراض صحية، وكذلك توفير فرق إنقاذ بالتنسيق مع جميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر بصفة دائمة على الشواطئ.

يُذكر أن شاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة هو أكبر الشواطئ العامة بالمدينة، ويستقبل الآلاف من المصطافين يومياً، برسم دخول 30 جنيها للفرد طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة حيث يصل رسم الدخول إلى 50 جنيها، وللأعضاء بالمجان، وذلك بحسب تصريحات مدير عام النادي.

وأوضح، أن الشاطئ يشهد إقبالًا كبيرًا من مواطني مدينة الغردقة والزائرين من مختلف محافظات مصر، حيث يقع وسط مدينة الغردقة.