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محمود مسلم

الداخلية: ضبط ألفين مخالفة مرورية في 24 ساعة

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الوطن
01:56 م | السبت 21 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 2049 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 67 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 مخالفات موقف عشوائى، 9 مخالفات دراجات نارية و3 مخالفات لشروط التراخيص.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مواصلة أجهزة الوزارة حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

 

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