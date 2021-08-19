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الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة أحد المواطنين بالشرقية

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الوطن
01:59 م | الخميس 19 أغسطس 2021
الشرطة

الشرطة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المواطنين بالشرقية، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مُُصابا برش خرطوش بالجسم، وما قرره أنه حال قيادته دراجته النارية بدائرة القسم متجهًا لمحل إقامته استوقفه «3» مجهولين يستقلون دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح ناري واستولوا على «دراجته النارية - هاتفه المحمول»، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته المشار إليها، ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكابها «3أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهم «أحد الأشخاص - مقيم دائرة المركز» تم ضبطه والدراجة المستولى عليها بمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وأرشد المتهمون عن الأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة «فرد محلي – عدد من الطلقات ذات العيار – سلاح أبيض «سنجة» - الهاتف المحمول المستولى عليه».

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

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