ضبط 3176 قضية في مجال مكافحة الجرائم و13315 سرقة تيار خلال 24 ساعة

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية؛ فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات؛ وأسفرت جهودها عن ضبط 3176 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13315 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط 374 قضية في مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 193 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات «تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائي ومياه».

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1334 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر».

هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.