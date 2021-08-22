استشاري مناعة يحدد الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا

قال الدكتورأمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك الكثير من الفئات الممنوعة من أخذ لقاحات كورونا، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل الأعمار مسموح لها بأخذ لقاح كورونا ما عدا بعض الفئات، والتي تتضمن «الأطفال الأقل من الـ18 عاما والسيدات الحوامل والمرضعات»، مشيرا إلى مرضى الروم تود، الذئبة الحمراء، وأصحاب الحساسية المفرطة من اللقاحات، دونا عن ذلك فإن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ومجانية لجميع المواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن.

لقاحات كورونا للمسافرين

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الدولة تعمل على توفير لقاحات متنوعة لفيروس كورونا، خاصة للمواطنين والمسافرين في الدولة التي وضعت إجراءات، خاصة لدخولها ومنها لقاحات بعينها كلقاح جونسون أند جونسون واسترازينيكا.

وطمأن الحداد المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقال إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والصداع وتنميل في الكتف وإحمرار موضع التطعيم، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء من نفسها ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس، خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235424 حتى اليوم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس، كما ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.