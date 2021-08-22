موافقة كتابية من المالك.. شرط توصيل المياه والصرف للنشاط غير المنزلي

ألزمت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي المواطنين من أصحاب النشاط غير المنزلي سواء كان خدميا أو تجاريا أو صناعيا أو سياحيا بالحصول على مستند يفيد نوع النشاط والموافقة الكتابية من مالك العقار أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال، والتي تفيد بعدم الممانعة في توصيل مياه الشرب للوحدة موضوع الطلب من بريزة العقار وصورة من السجل التجاري الذي لم يمضي عليه 6 أشهر.

الحصول على كشوف مشتملات من تاريخ إنشاء التعاقد

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه في حالة تصحيح وضع وصلة المياه أو الصرف الصحي يلزم الحصول على كشوف مشتملات من تاريخ إنشاء التعاقد مبين بها مكونات العقار وتاريخ الربط أو أي مستندات أخرى تدل على تاريخ إنشاء العقار.

التزام شركة مياه الشرب والصرف بإجراء المعاينة على الطبيعة

وأكدت القابضة على التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها المواطن بإجراء المعاينة على الطبيعة بعد سداد العميل أو المنتفع مقدما مقابل تكاليف المعاينة المحددة ولا يجوز التنازل عن مقابل تكاليف المعاينة، كما لا يرد مقابل تكاليف المعاينة للعميل بأي حال من الأحوال ويسقط مفعوله بعد مضي شهرين من تاريخ إخطار العميل أو المنتفع بالمقايسة التقديرية، لافتا إلى أنه في حالة عدم وفاء العميل أو المنتفع بالالتزامات المطلوبة في المدة المشار إليها يتم تحصيل مقابل تكاليف المعاينة لإجراء معاينة جديدة إذا طلب التعاقد مرة أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي

وحددت الشركة القابضة 21 مستندا وإجراء يجب أن يتبعها المواطن للحصول على خدمة توصيل مياة الشرب والصرف الصحي بـ«عداد رئيسي» لأول مرة لنشاط غير منزلي.

وتستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة عقد «الملكية – الإيجار» موثق شهر عقاري.

- إيصال مياه حديث من العقار.

- إيصال مياه من أقرب جار في حالة التوصيل لأول مرة.

- شهادة براءة ذمة من الضرائب العقارية.

- صورة ضوئية موضح بها المبنى أو الدور المراد التوصيل إليه.

- صورة ضوئية موضح بها القائم الرئيسي للمنزل.

- موافقة الجهة الإدارية «الوحدة المحلية» المختصة محل الاشتراك على التوصيل «مياه - صرف».

- صورة ترخيص المبنى «الأصل للاطلاع».

- صورة من الرسم الهندسي للمنزل موضح به غرف الصرف «توصيلة الصرف الصحي».

النماذج المستخدمة للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي

- كراسة التعاقد «مياه» وتحتوي على «معاينة الوحدة المحلية وطلب الاشتراك ومعاينة المشرف والمقايسة والعقد وحوافز التوريد للخزنة».

الإجراءات والدورة المستندية المطلوبة للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي وهي كالتالي:

- يتقدم المشترك بالمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص ويقوم الموظف بفحص المستندات مع التأكد من سلامة المستندات.

- يحرر طلب الاشتراك ورسم المعاينة في نفس اليوم.

- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفني الذي يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكل المهمات اللازمة للتوصيل.

- يتم تسعير المقايسة.

- يقوم موظف خدمة العملاء «تعاقدات» بتحرير «عقد الاشتراك».

- يقوم المشترك بسداد ثمن المقايسة.

- يتم استلام العداد وتركيبه.

- يقوم المشرف بتحرير أمر فتح المياه.

- يتم إرسال الملف وأمر فتح المياه إلى الموظف المختص.

- يتم ترقيم الاشتراك ورقم الاشتراك واستخراج فواتير الاستهلاك في الشهر التالي.

- حفظ الملف بالأرشيف.