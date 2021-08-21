تعرف على تنسيق الكليات الخاصة 2021 وأسعارها: المصروفات تحددها كل جامعة

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الخاصة، الأحد المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري، في اجتماعه الدوري المقرر انعقاده بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، تنسيق الكليات الخاصة 2021، والمتوقع أن تنخفض عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 10% لمختلف الكليات بالقطاعات المختلفة، ويبحث الآلاف من الطلاب عن تنسيق الكليات الخاصة 2021 وأسعارها عبر محركات البحث على جوجل لمعرفة أرخض الجامعات في مصر.

تنسيق الكليات الخاصة 2021 وأسعارها

وعن تنسيق الكليات الخاصة 2021 وأسعارها في مصر، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ التنسيق سيكون موحد على مستوى الجامعات المصرية وسيكون هناك حد أدنى للتقدم للالتحاق بأي قطاع من الكليات، موضحة أنَّ المصروفات الدراسية الخاصة بالكليات فهي يتمّ تحديدها من قبل كل جامعة وليست هناك سلطة لوزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات أي قرار لتحديدها، لافتة إلى أنَّه جرى التشديد على ضرورة الإلتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

تنسيق الكليات الخاصة 2021 موحد لك الجامعات

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ تنسيق الكليات الخاصة 2021 وأسعارها ، يتفق في الحد الأدنى للقبول و يختلف من حيث المصروفات، لافتة إلى أنَّ الأحد المقبل المو افق 29 أغسطس الجاري سيتمّ تحديد الموعد الفعلي لإتاحة التسجيل الإلكتروني الفعلي لموقع تنسيق الجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، مؤكّدة أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مراحل التنسيق المختلفة، فضلاً عن إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية خلال أعمال التنسيق.