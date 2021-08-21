تعرف على الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع المقبل، اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات الخاصة وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وذلك في جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعات الخاصة والموضوعات المتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات الخاصة أبرزها مناقشة تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021، في ظل انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لتنسيق المرحلة الأولى 2021.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021 يختلف عن العام الماضي

وعن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه من المقرر أن يتمّ تخفيض الحد الأدنى بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 105 عن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة المعلن قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أنَّ الأعلى للجامعات الخاصة سيناقش عددًا من الأمور المتعلقة بالحدود الدنيا لكل الجامعات الخاصة والأهلية مع الاستعداد التام من قبل الجامعات لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة المقرر أن يتمّ تدشينه بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.

مناقشة الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021 في إجتماع المجلس المقبل

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 2021 سيختلف علن الحد الأدني للقبول بتنسيق 2020، موضحة أنَّه سيتمّ ترشيح الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة وذلك وفقاً لمجوع الثانوية العامة، موضحة أنَّه تمّ إلغاء اختبارات القبول للإلتحاق بالجامعات الخاصة، منوهة إلى أنَّه سيتم خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مناقشة موضوع الطلاب الذين سددوا مصروفات اختبارات القبول بالجامعات الخاصة قبل إلغاء قرار اختبارات القبول، موضحة أنَّه سيتمّ رد المصروفات الخاصة بها حال عدم التحاق الطالب بالجامعة أو خصمها من قيمة المصروفات الدراسية حال قبوله بالجامعة.