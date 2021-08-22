15 هدفا للحجر الزراعي المصري.. خط الدفاع الأول

ساهم التقدم المتزايد في الاقتصاد الحديث والتطوير المتلاحق في سبل ووسائل النقل وحركة التجارة العالمية الحديثة أديا إلى تدفق دولي لشحنات النباتات والمنتجات النباتية مع ما يمكن أن تحملة من آفات نباتية قد تنقلها عبر الحدود الدولية من منطقة مصابة إلى منطقة خالية من هذه الآفات، ومن هنا كانت فكرة تطبيق نظام الحجر الزراعي لتفادي أخطار الآفات التي تهاجم مقدرات الإنسان في المسكن والملبس والمأكل.

وتعود فكرة تطبيق الحجر الزراعي إلى عام 1902، حينما دخلت دودة اللوز القرنفلية إلى مصر مع شحنة بذرة قطن مستوردة من الهند فبدأت مصر في تطبيق فكرة الحجر الزراعي بإصدار القانون رقم 10 لسنة 1904، ويعد القانون رقم 1 لسنة 1916 هو أول قانون حجري بالمعنى المعروف، حيث حظر دخول نبات القطن وأجزاءه والحشرات الحية الضارة بالنباتات، وكذلك مستنبتات البكتريا والفطريات الضارة بالنباتات، ثم توالت القوانين والقرارت المنظمة لأعمال الحجر الزراعي المصري، أما أهم أهداف الحجر الزراعي فنستعرضها في النقاط التالية وفقاً للأدارة المركزية للحجر الزراعي.

مهام وأنشطة الحجر الزراعي

1- فحص رسائل النباتات والمنتجات النباتية الواردة والصادرة والعابرة والقادمة بصحبة الركاب وكذا طرود البريد الواردة والصادرة.

2- الإعلان عن الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.

3- منع دخول الآفات الحجرية من خارج البلاد من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

4- تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.

5- تحديد المناطق التي تسخدم كمناطق حجرية.

6- تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب ما تقتضيه الحاجة.

7- القيام بعمليات المراقبة الموجودة بالبلاد.

8- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والأجهزة والمعاهد العليمة المتخصصة المحلية والخارجية للإطلاع على المستجدات في مجال الصحة النباتية.

9- إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية.

10- الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.

11- نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.

12- تطبيق المعالجة الحجرية التي تتقرر الرسائل الواردة والصادرة والعابرة.

13- مراقبة النباتات التي يتم استيرادها للزراعة تحت شروط العزل.

14- فحص وإقرار صلاحية محطات التعبئة للتصدير وكذلك أفران المعالجة الحرارية.

15- عقد الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات الخاصة بالتعاون في مجال الحجر الزراعي.