الموعد الجديد لانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد ارتفاعها لـ48 ساعة

عادت درجات الحرارة لتواصل ارتفاعها مجددا بعد انخفاض شهدته أمس واليوم، ما جعل البعض يتساءل عن موعد موجة الانخفاض المقبلة، حيث شعر المواطنون بتحسن في درجات الحرارة على عكس حالة الطقس التي استمرت منذ أكثر من شهر، ووصلت إلى 42 درجة مئوية في القاهرة.

ووفقا للبيان الصادر منذ قليل، عن الهيئة العامة للأرصاد الحوية، فإن درجات الحرارة تعاود انخفاضها في القاهرة والوجه البحري بمقدار درجة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث تسجل العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية، لتعاود الارتفاع مرة أخرى يومي الخميس والجمعة، حيث تصبح العظمى 36 والمحسوسة 38.

فيما تستقر دجات الحرارة على السواحل الشمالية، ولا تشهد ارتفاعا وتثبت عند 31 درجة بداية من غد الأحد وحتى الأربعاء، لترتفع درجة واحدة يومي الخميس والجمعة.

حالة الطقس في الصعيد

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تشهد استقرارا ملحوظا على مناطق جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة و42 للمحسوسة بداية من غد الأحد وحتى الأربعاء، لترتفع مرة أخرى بداية من الخميس وحتى الجمعة درجة على كل من العظمى والمحسوسة.

وفي شمال الصعيد، يبدأ الانخفاض المقبل بداية من الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة حيث تسجل 36 للعظمى والمحسوسة 38 وترتفع بداية من الأربعاء وحتى الجمعة، بين 37 و38 للعظمي.

ولا تسجل درجات الحرارة انخفاضا في مناطق جنوب الصعيد على مدار الأسبوع، حيث تستقر عند 41 للعظمى و42 للمحسوسة، وذلك من الأحد وحتى الأربعاء لترتفع درجة على مدار يومي الخميس والجمعة.

حالة الطقس من الأحد وحتى الجمعة

وأكدت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الفترة من غد الأحد وحتى الجمعة، يسودها طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.