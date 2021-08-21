تخصصات تحتاج لاختبار قدرات للقبول بجامعة سوهاج (فيديو)

أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أنَّ هناك 3 كليات تحتاج لاختبارات قدرات للقبول بالجامعة، وهي كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية بقسميها التربية الفنية والتربية الموسيقية وكلية التمريض، مبينًا أنَّه تمّ البدء مع المجلس الأعلى للجامعات بالاختبارات الإلكترونية، ومستمرة ليوم 22 الشهر الجاري، حيث تم مدّ المدة بعد الاستمرار والإقبال من الطلاب في الاختبارات، وتم تجهيز أماكن لوجيستية لإستقبال الطلاب في الـ3 كليات التي تتطلب اختبارات، والـ3 كليات لهم أماكن لاختبارات منفصلة عن بعضها البعض.

تسجيل النتائج كل يوم على الموقع الإلكتروني

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي باسم طبانة، أنَّ الطالب يسحب ملفه ويسجله إلكترونيًا على الموقع المسجل لذلك ويظهر له على الموقع الالكتروني تاريخ أداء الإختبار، ويتمّ تأديته على الكمبيوتر أو في الملاعب، ويتمّ تسجيل النتائج كل يوم على الموقع الإلكتروني ويتمّ رفعه لموقع المجلس الأعلى للجامعات وتكون موجودة في الإدارة العامة لشؤون الطلاب والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات ويتمّ تسجيلها ووضعها في الملف حتى تظهر نتائجه، وفي تقديمه في كلية من الكليات التي تطلب اختبار للقدرات يراجعون النتائج الخاصة بالقدرات يتمّ إصدار بطاقة الترشيح لهذه الكلية مباشرة.

الجامعة بدأت في كل هذه الإجراءات منذ أسبوعين

وكشف القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أنَّ الجامعة بدأت في كل هذه الإجراءات منذ نحو أسبوعين، لتكون الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق للإلتحاق بالجامعات.