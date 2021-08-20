يستعد موقع التنسيق الإلكتروني لاستقبال تسجيل رغبات تنسبق المرحلة الأولى 2021، تجريبا، على أن يبدأ العمل الفعلي للموقع بدءا من غد السبت، وحتى الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2021، بحد أدنى 88.4% للشعبة العلمية «علمي علوم»، و88% للشعبة العلمية «رياضة»، و65.7% للشعبة الأدبية، ونظرا لتدني مجاميع الثانوية العامة 2021، وانخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يبحث المئات من الطلاب وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق كليات العلاج الطبيعي الحكومية في مصر 2021، فضلا عن البحث عن مؤشرات تنسيق القبول للكليات بالجامعات الحكومية والخاصة.

مؤشرات تنسيق كليات العلاج الطبيعي الحكومية في مصر 2021

وبحسب مؤشرات تنسيق كليات العلاج الطبيعي الحكومية في مصر 2021، بعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، وانخفاضها عن العام الماضي بنحو 11%، وانخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021 عن العام الماضي، فإن الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي سيكون 88.5%، لهذا العام.

وتتباين مؤشرات تنسيق كليات العلاج الطبيعي الحكومية في مصر 2021، عن مؤشرات تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة في مصر 2021، ومن المتوقع أن يقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه المقبل -المقرر خلال الأيام المقبلة- خفض الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10 %، وذلك من أجل منح الفرصة لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة التقدم إليها دون وجود أي مشاكل، وذلك بعد إتاحة التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه من المقرر إتاحة تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الخاصة مباشرة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية بحد أقصى 72 ساعة من إعلان النتيجة.