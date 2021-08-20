توقعات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم: 92% الطب 

يترقب حوالي 120 ألف طالب من الناجحين في الثانوية العامة 2021 والمسجلون ضمن تنسيق المرحلة الأولي 2021، فتح موقع التنسيق للبدء في تسجيل رغبات المرحلة، والذين من المقرر أن تتم إتاحة التسجيل لهم عبر موقع التنسيق تجريبيا، مساء اليوم.

وينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب ما تسفر عنه نتائج التنسيق من خلال متابعة توقعات ومؤشرات المرحلة، خاصة الشعبة العلمية "علوم"، وبحثها الدؤوب عن توقعات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم، وذلك عبر محركات البحث المختلفة جوجل وغيرها من وسائل الصحف المختلفة المقروءة منها والمسموعة، وذلك بعد انخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة عن العام الماضي.

تعرف على توقعات تنسيق الكليات الحكومية 2021

وعن توقعات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم، لطلاب الثانوية العامة ضمن شريحة تنسيق المرحلة الأولي، تشير التوقعات إلى وجود انخفاض كبير في الحد الأدنى للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد، خاصة بعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، حينما أعلن أن نسب الانخفاض في الحدود الدنيا للقبول بالكليات سيتراوح ما بين 7 % إلى 10% عن العام الماضي، لمختلف الكليات سواء كانت بالقطاعات العلمية "علوم ورياضة"، أو بالقطاع الأدبي، وهو ما أثبته انخفاض الحدود الدنيا التي تم إقرارها لكل مرحلة عن العام الماضي.

ووفقا للمؤشرات، فإن توقعات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم، تشير إلي انه من المتوقع أن يتراوح تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية بين الـ93% و92 %، وتنسيق كليات طب الأسنان سيقف عند 91%، وذلك لأن كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية تستوعب ما يقرب من 2000 طالب، وتشير النتائج أيضا إلى وجود عدد من الفرص للكثير من الطلاب الحاصلين على أقل من 90%، للالتحاق بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، ومن المتوقع نزول عدد من كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية.