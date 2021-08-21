«التعليم» تعلن ضوابط تسليم شهادات الثانوية العامة 2021 للطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بتسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب، خاصة بعد إعلان النتيجة، مشددة على جميع المدارس بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، لافتة أنه سيتم إتاحة رابط إلكتروني للتقديم للتظلمات خلال ساعات، موضحة أن التظلم يتم مجانا دون أي رسوم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية ضوابط تسليم شهادات الثانوية العامة 2021 للطلاب

- تسلم إخطارات الناجحين لأصحابها شخصيا وإذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لاستلام استمارته وتحرر كشوف بالاستلام من عدة صور يحفظ أحدهما بقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

- إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا وهذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد.

- لا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلا بعد تحصيل مبلغ خمسة وستون جنيها قيمة دمغة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة وذلط طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 20 في 3/2/1993 وتعديلاته بشأن قيمة دمغة وتكلفة وتحرير الشهادات الدراسية العامة وبياناتها كالآتي:

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة 44 جنيها.

- ضريب دمغة نوعية 9 جنيهات.

- رسم تنمية الموارد المالية للدولة جنيهان.

- رسم إضافي 10 جنيهات.

- المجموع 65 جنيها.

- عدم تسليم الإخطارات الدالة على نجاح الطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد تسديدهم الرسوم أو الإعفاء منها.

في سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه تم التنبيه على جميع المديريات في مختلف المحافظات بضرورة تطعيم جميع المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022 لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن العام الدراسي الجديد سيشهد حضوراً نظامياً لجميع المراحل التعليمية.