بنسرق الستات العواجيز بتوع المعاشات.. اعترافات عصابة «تولة والسفاح»

«محمد .إ»، 29 سنة، وشهرته «تولة»، و«عصام .م»، 31 سنة، وشهرته «السفاح»، صديقان مقيمان بمنطقة إمبابة في الجيزة، تربيا معا منذ صغرهما، وتزاملا في المدرسة، وخرجا منها معا، دون أن يحصلا على شهادة، واتجها للعمل معا في أي شيء، يربحان من ورائه، حتى أدمنا معا مخدر الشابو، وصارا في حاجة ماسة للنقود باستمرار، لم يجدا أمامهما سوى السرقة، لتلبية ما يحتاجان من أموال لشراء المخدرات.

البداية سرقة دراجة نارية

تورط «تولة والسفاح» بحسب التحريات، في عدد من وقائع السرقة، وتم ضبطهما، وقضيا فترات متقطعة بالسجن، حتى خرجا وقررا تغيير النشاط، فقاما بسرقة دراجة نارية، وتخصصا في خطف حقائب السيدات من الشارع، أو من أمام مكاتب البريد في أيام صرف المعاشات.

وقائع متعددة وبلاغات لا تتوقف

تعددت الوقائع والبلاغات، حتى تولى فريق من قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تتبع المتهمين، وتم إعداد عدة أكمنة، حتى تم ضبطهما، وبحوزتهما حقيبة حريمي مسروقة، وتم ضبط الدراجة النارية التي قاما بسرقتها لاستخدامها في وقائه خطف حقائب السيدات.

مسجلين خطر

وذكرت التحريات أن المتهمين «لهما معلومات جنائية» ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية «دون لوحات معدنية» ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق التي قررت حبسهما 4 أيام.