«العشاء الأخير».. عامل يقتل سائق توك توك بالدقهلية بعد تناولهما الطعام

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق «توك توك» بالدقهلية، كما تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف تفاصيل البلاغ الوارد لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وتبين أنه سائق توك توك، مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح بالرقبة، وعُثر بجواره على سلاح أبيض «سكين ملطخة بالدماء»، وهاتف محمول، وقال والده (عامل - مقيم بذات العنوان) إن نجله خرج للعمل على التوك توك «ملك والدة المجني عليه»، ولم يعد، وإنه علم بوفاته عقب ذلك.

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، مقيما بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا أنه تعرفه على المجني عليه حال تردده على دائرة مركز شرطة السنبلاوين، وأنه ركب التوك توك رفقة المجني عليه وبتاريخ الواقعة تقابلا بناء على ميعاد سابق عقب إيهامه للمجني عليه بأن بحوزته بعض البضاعة يرغب في توزيعها، وعقب تقابلهما وتناولهما العشاء طلب منه توصيله إلى أقرب مكان لدائرة مركز شرطة ديرب نجم المتاخم لدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وأثناء السير بالطريق طلب منه التوقف وعقب نزوله غافله واعتدى عليه بالسكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليه فقتله، ودفع جثته خارج التوك توك، واستولى عليه ولاذ بالهرب، كما تم العثور على «التوك توك» المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.