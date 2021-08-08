وزير التموين: 1704 محال مشاركة بالأوكازيون الصيفي.. وتحرير 44 محضرا للمخالفين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي وصل إلى 1704 ‏محال تجارية، مشيرا إلى أنه تلقى تقرير من ‏قطاع التجارة الداخلية، حول عدد المحاضر التي حررت سواء (أوكازيون ‏وهمي أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة).

وأضاف المصيلحي، أن عدد المحاضر التي ‏حررت بالأوكازيون، وصلت إلى 43 محضرا، خاصة بالأوكازيون الوهمي، ومحضر واحد لعدم ‏الالتزام بالأسعار، بإجمالي 44 محضرا، مؤكدا أنه وجه بتشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون، ‏للتأكد من جودة السلع المعروضة به، وكذلك وضع السعر قبل ‏وبعد الأوكازيون.‏

وزير التموين: حملات يومية على المحال المشاركة بالأوكازيون

وأشار أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي ‏باسم الوزارة، إلى أن توجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، شملت ‏أيضا توجيها للمديريات بالمحافظات، بتسهيل كل الإجراءات للمحال عند ‏تقديمها طلب المشاركة في الأوكازيون.

وأضاف أن التقارير الواردة من ‏قطاع التجارة الداخلية، تفيد بأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% ‏وتصل إلى 50%، مؤكدا أن المديريات تقدم كل التسهيلات للمحال ‏التي تقدمت للمشاركة بالأوكازيون بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأيام ‏المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من ‏الأوكازيون، وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم.

وكشف كمال، أن ‏محافظة القاهرة وصل عدد المحال التجارية بها، المشاركة بالأوكازيون، إلى 718 محلا، وتأتي بعدها الجيزة بعدد 287 محلا، ثم سوهاج ‏بعدد 45 محلا، والإسكندرية بعدد 39 محلا، والغربية بعدد 39 محلا.‏