وزير التموين: 1704 محال مشاركة بالأوكازيون الصيفي.. وتحرير 44 محضرا للمخالفين
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الوطن
07:06 م | الأحد 08 أغسطس 2021
وزير التموين
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي وصل إلى 1704 محال تجارية، مشيرا إلى أنه تلقى تقرير من قطاع التجارة الداخلية، حول عدد المحاضر التي حررت سواء (أوكازيون وهمي أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة).
وأضاف المصيلحي، أن عدد المحاضر التي حررت بالأوكازيون، وصلت إلى 43 محضرا، خاصة بالأوكازيون الوهمي، ومحضر واحد لعدم الالتزام بالأسعار، بإجمالي 44 محضرا، مؤكدا أنه وجه بتشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من جودة السلع المعروضة به، وكذلك وضع السعر قبل وبعد الأوكازيون.
وزير التموين: حملات يومية على المحال المشاركة بالأوكازيون
وأشار أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن توجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، شملت أيضا توجيها للمديريات بالمحافظات، بتسهيل كل الإجراءات للمحال عند تقديمها طلب المشاركة في الأوكازيون.
وأضاف أن التقارير الواردة من قطاع التجارة الداخلية، تفيد بأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% وتصل إلى 50%، مؤكدا أن المديريات تقدم كل التسهيلات للمحال التي تقدمت للمشاركة بالأوكازيون بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من الأوكازيون، وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم.
وكشف كمال، أن محافظة القاهرة وصل عدد المحال التجارية بها، المشاركة بالأوكازيون، إلى 718 محلا، وتأتي بعدها الجيزة بعدد 287 محلا، ثم سوهاج بعدد 45 محلا، والإسكندرية بعدد 39 محلا، والغربية بعدد 39 محلا.