«الزراعة»: لأول مرة.. استكمال منظومة إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج، إنها استكملت منظومة إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بمزارع قطاع الإنتاج، وإنشاء منافذ لبيع تلك التقاوي.

وأوضح الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في رفع الإنتاجية بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والمعاهد البحثية المعنية، بما يحقق التنمية الزراعية الشاملة.

وأكد السباعي أنه لأول مرة، تم الانتهاء من استخراج تراخيص منافذ لبيع التقاوي المنتجة بمزارع القطاع بمحافظات: كفر الشيخ، البحيرة، والغربية، فضلا عن الانتهاء من إصدار تراخيص لقطاع الإنتاج للقيام بعملية إنتاج التقاوي بمزارع القطاع، لافتا إلى أنه تم إنتاج هذا العام 2020 -2021، وإنتاج تقاوي محصول القمح، من مساحة إجمالية 55 فدانا بمزارع: الجميزة، شندويل، والقوصية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه حوالي 112 ألفا و96 طن خام هذا الموسم.

وأكد رئيس قطاع الإنتاج، أنه تم أيضا زراعة تقاوي الموسم الصيفي، لمحصول الأرز في مساحة 113 فدانا بمزرعة الجميزة في محافظة الغربية، ولمحصول الذرة الشامية (سلالات) في مساحة 15 فدانا بمزرعة الجميزة بمحافظة الغربية، لافتا إلى أن مزرعة الجيمزة تقع في وسط محافظات الدلتا بجوار محطات الغربلة وإنتاج التقاوي بما يساعد في عملية الإنتاج بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.