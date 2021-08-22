حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا
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الوطن
12:03 ص | الأحد 22 أغسطس 2021
من المعروف عن الشخص المولود في برج الجوزاء أنه لديه القدرة على التأقلم والتكيف مع الآخرين بشكل سريع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا
القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.
حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا
تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف إيجابية ومؤثرة وتشعر بالتقدير.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.