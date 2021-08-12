انتحار طالبة واحتراق سيارة.. 9 ضحايا في حوادث بالدقهلية خلال 24 ساعة

شهدت محافظة الدقهلية علي مدار 24 ساعات 6 حوادث راح ضحيتها 4 أشخاص وأصيب خلال 5 آخرين، بدأت بانتحار طالبة في الدبلوم الفني بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بعد أن رفضت أسرتها أحد الأشخاص تقدم لخطبتها، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين في حادث تصادم أعلي كوبري صهرجت الكبرى الجديد بسبب تعطل سيارة أعلي الكوبرى، واحترقت سيارة ملاكي في ورشة لحام شكمانات بدكرنس وتسبب الحريق في إصابة عامل الورشة بحروق خفيفة، كما لقي أب مصرعه في انقلاب سيارة «بيك أب».

انتحار طالبة بحبة الغلة السامة لرفض أهالي عريس

وأقدمت «بسنت. ع. س. م»، 17 سنة، طالبة في الثانوي الفني، مقيمة في قرية «منية سندوب» دائرة مركز المنصورة، على الانتحار باستخدام قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال، وجري نقلها إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لإسعافها إلا أنها توفيت فور ووصولها للمستشفى وبسؤال والدها أكد تناولها «حبة الغلة السامة» لرفض خطبتها لشابب تقدم لها.

حادث علي كوبري صهرجت الكبري الجديد

واصطدمت سيارتين «نقل» أعلي الكوبري نتيجة تعطل إحداهما وتسبب الحادث في وفاة «محمد حسن عبدالهادي حسن»، 20 سنة، وإصابة كل من: «على محمد عباس، 53 سنة سائق، مقيم بقرية «السنانية» دائرة مركز دمياط، إبراهيم جمعة إبراهيم، 37 سنة سائق، ومقيم بقرية «الفرارة» دائرة مركز النهضة بمحافظة الوادي الجديد».

ولقي نجار مسلح يدعى «يحيى شعبان جمعة عبد العليم»، 19 سنة، نجار مسلح، ومقيم بقرية «أهناسيا الخضراء» مركز بني سويف، مصرعه في مدينة المنصورة الجديدة عندما سقط في منور عقار تحت الإنشاء وحاول زملائه إنقاذه ونقلوه إلي مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بها.

حريق سيارة أثناء لحام شكمان

وأصيب «صبري أحمد إبراهيم شاهين» 44 سنة عامل في ورشة لحام شكمانات بمدينة دكرنس بحروق بسيطة بعدما شب حريق في سيارة أثناء قيامه بلحام الشكمان، مما تسبب في احتراق السيارة بالكامل بسبب تسرب البنزين من السيارة، كما أصيب شخصان باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، نتيجة حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «المنصورة – أجا»، أمام قرية «نقيطة»، بدائرة مركز المنصورة، وذلك نتيجة عبور أحدهما الطريق فجأة.