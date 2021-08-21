التحفظ على «كارو بالحصان» في شبرا وإيقاف افتتاح محل بمصر الجديدة

شهدت أحياء محافظة القاهرة عدة أنشطة وحملات مكثفة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن قيام حي شبرا برئاسة محمد عبد الوهاب، رئيس الحي، بالتحفظ على «عربة كارو»، والحصان، أثناء إلقاء «الرتش والمخلفات» في شارع أحمد حلمي بشبرا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع متابعة رفع «الرتش والمخلفات» من شارع أحمد حلمي، ورفع نظافة شوارع حي شبرا.

مصادرة «شيش» وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بحلوان

وفي سياق متصل، تابع حي حلوان، برئاسة الدكتور أحمد القزاز، الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين، وتسيير حملة متابعة في ميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها منها شارع حيدر، وشارع خسرو، وشارع أطلس في حلوان.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات أمام المحلات ورفع إشغالات الباعة الجائلين ورفع وإزالة كل ما يشغل حرم الطريق العام، بالإضافة إلى ضبط عدد من «الشيش» الممنوع تداولها بالمقاهي، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة فيروس كورونا مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه رئيس حي حلوان بضرورة شن حملات يومية صباحية ومسائية لفرض الانضباط وأحكام السيطرة على المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحي.

إيقاف افتتاح محل دون ترخيص في مصر الجديدة

وفي حي مصر الجديدة، تم إيقاف افتتاح محل بدون ترخيص، وفض إشغالات بالعقار رقم 28 بشارع عمر بن الخطاب بميدان الإسماعيلية، بينما في حي غرب القاهرة، تم رفع إعلانات دعائية دون ترخيص، تعوق حركة المارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في شارع قصر النيل.

وفي حي مصر القديمة، تم إزالة عقارات منطقة عزبة «أبو قرن»، ونقل السكان إلى «مشروع معاً»، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، والسعي فى الموعد المحدد لذلك، والحد من أي خطورة على حياة المواطن مع توفير حياة آمنة وكريمة للأسر، حيث يجري نقل 4700 أسرة، وإخلاء أكثر من 1200 عقار وتوفير وسائل انتقال لنقل الأسر وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة داخل «مشروع معاً».