كل ما تريد معرفته عن كلية الصيدلة: الجامعات ومدة الدراسة والمواد

بدأ طلاب الشهادة الثانوية في تدوين رغبات تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الأولى، مما جعل عمليات البحث تزداد حول الكليات والجامعات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم، ومن تلك الكلمات التي زاد البحث عليها على المحرك العالمي «جوجل» كل ما تريد معرفته عن كلية الصيدلة.

كلية الصيدلة

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، نستعرض كل ما تريد معرفته عن كلية الصيدلة، من حيث المواد التي تجري دراستها وأقسام الكلية، ومصاريفها، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، وذلك وفقًا لموقع كلية الصيدلة بعدد من الجامعات مثل القاهرة، والمنصورة.

أين توجد كلية الصيدلة؟

تتواجد كلية الصيدلة في معظم الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، في جامعة، القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والزقازيق، وقناة السويس، وبورسعيد، والفيوم، وحلوان، ودمنهور، وبني سويف، وطنطا، وجنوب الوادي، وجامعة الأزهر، وعدد من الجامعات الخاصة، مثل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والأهرام الكندية، وغيرها.

مدة الدراسة في كلية الصيدلة

مدة الدراسة في كلية الصيدلة، 5 أعوام، الأول منها يسمي إعداديًا، ويدرس خلاله الطالب المواد الأولية في العلوم، ثم يبدأ دراسة الصيدلة في العام الثاني.

مواد كلية الصيدلة

ويدرس الطلاب في كلية الصيدلة في السنة الأول عددا من المواد الدراسية كالتالي:

الكيمياء العضوية

مادة الكيمياء التحليلة

الكيمياء الفيزيائية

مادة النباتات أو البوتاني

مادة الرياضة

مادة تاريخ ومدخل الصيدلة.

أقسام كلية الصيدلة

وبحسب موقع كلية الصيدلة جامعة المنصورة، تنقسم أقسام الكلية إلى:

الصيدلة الإكلينيكية

المناعة والطب التجددي

الفارم دي

الرقابة والتحليل الدوائي.

مصاريف كلية الصيدلة

وجاءت مصاريف كلية الصيدلة في الجامعات الخاصة كالتالي:

الجامعة الروسية: ما بين 41 إلى 44.5 ألف جنيه.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 72 ألف جنيه، وألف جنيه للساعات الإضافية.

جامعة 6 أكتوبر: من 85 إلى 95 ألف جنيه، حسب التخصص.

جامعة نهضة مصر: 109 آلاف جنيه.

جامعة نيو جيزة: 110 آلاف جنيه.

جامعة الأهرام الكندية: 90 ألف جنيه.

جامعة مصر الدولية: 102 ألف جنيه، و12 ألف جنيه مصاريف إدارية.