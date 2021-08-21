جنوب سيناء تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

عقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اجتماعاً تنظيمياً، اليوم السبت، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وبدء العام الدراسي الجديد، بحضور مضر عبد السميع نوار، وكيل المنطقة للعلوم الثقافية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، والموجهين العموم.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، خلال الاجتماع، خطة التجهيزات الخاصة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان حسن سير الامتحانات.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات و التوجيهات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانان، وفترة الدراسة، مع تنفيذ كافة التعليمات الواردة من مشيخة الأزهر.

وأكد على ضرورة وضع آليات متطورة لمتابعة العمل داخل المعاهد بكافة مدن المحافظة، وسرعة وصول التعليمات وتطبيقها، والتغلب على جميع المشكلات التي تعوق العمل.

وأعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، في وقت سابق اليوم، أسماء العشرة الأوائل في الشعبتين الأدبية والعلمية.

بلغ عدد الطلاب الأوائل بالقسم العلمي 5 طلاب وهم:

محمد مصلحي أحمد مصلحي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%.

محمد رمضان عبد العظيم دسوقي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 633 درجة، بنسبة، 97.38%.

محمد محمود سعيد على، معهد أبورديس، بمجموع 630 درجة، بنسبة 96.92%.

أمنية مجدي الدين أحمد أمين، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 629 درجة، بنسبة 96.77%.

أحمد رمضان حامد طه، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 618 درجة، بنسبة 95.08%.

بينما بلغ عدد الأوائل بالقسم الأدبي 5 طلاب وهم: