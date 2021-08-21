أخطاء شائعة عند تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2021.. احذرها

مع بدء تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2021 في المرحلة الأولى اليوم، الذي من المقرر أن يستمر حتى الأربعاء المقبل، الموافق 25 أغسطس، يقع بعض الطلاب في عدة أخطاء أثناء عملية التسجيل من شأنها أن تعوق عملية التنسيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطالب أثناء عملية التسجيل حتى لا يقع فيها، وذلك وفقًا لما حدده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على النحو التالي:

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات الثانوية العامة

- عدم المحافظة على الرقم السري والرقم القومي والإفصاح به للآخرين، إذ يمكن أن يتسبب ذلك في العبث في ترتيب رغباتك أو تعديلها أو حذفها.

- عدم استيفاء الـ75 رغبة على الموقع الإلكتروني، إذ لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي، إذ يجب الالتزام بالكليات المتاحة في النطاق الجغرافي أولًا.

- اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجُرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها، علمًا بأن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، حتى الإثنين، الموافق 23 أغسطس الحالي خلال الـ24 ساعة.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق الباب يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس.

جدير بالذكر أنّه يمكن للطالب التعرف على نتيجة الترشح من خلال الدخول على موقع التنسيق، وإدخال رقم الجلوس لتظهر (الكلية أو المعهد) الذي رشح له الطالب، ويمكن طباعة استمارة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم الأوراق بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد) مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستندًا رسميًا.