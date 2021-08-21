خطوات التقديم بالجامعات الخاصة في مصر 2021: تنسيق إلكتروني موحد

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة الحالية الاستعداد لتنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، المقرر أن تنطلق عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول للمرحلة الأولى 2021 بالجامعات الحكومية، وبعد انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الأحد المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويبحث المئات من الطلاب عن كيفية خطوات التقديم بالجامعات الخاصة في مصر 2021، لمختلف الكليات، والتي خددها الأعلى للجامعات الخاصة بعدد من الخطوات التي يجب على الجميع اتباعها.

خطوات التقديم بالجامعات الخاصة في مصر 2021 بعد القبول بالجامعة

وأوضحت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي، أنَّ خطوات التقديم بالجامعات الخاصة في مصر 2021 العام الدراسي الجامعي الجديد ستختلف عن الأعوام الماضية من حيث أن هناك تنسيق إلكتروني موحد سيتمّ من خلاله تنسيق قبول الطلاب بالجامعات المختلفة، على أن يتمّ بعد القبول النهائي للطالب يتوجه للجامعة المقبول بها لاستكمال إجراءات القبول بها وتقديم الأوراق التي قام بإدخالها على السيستم الرئيسي لموقع التنسيق الإلكتروني الموحد المعلن من قبل الأعلى للجامعات.

خطوات التقديم بالجامعات الخاصة في مصر 2021 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى

وعن خطوات التقديم بالجامعات الخاصة في مصر 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الطالب يبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد فور إتاحته، ومن ثم يبدأ في التعرف على التخصصات المتاحة بالجامعات الخاصة، والأعداد المقررة لها، وكذلك الرسوم الدراسية وكيفية طرق سدادها لكل برنامج وكلية، ونظام التخفيضات اللائحية، وستكون هناك 4 مراحل للقبول للطلاب، على أن يتقدم الطالب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بتقديم أصول الأوراق إلى الجامعة الخاصة ودفع المصروفات الدراسية الممحددة من قبل الجامعة.

وشددت وزارة التعليم العالي أصناء بدء الطلاب تنفيذ خطوات التقديم بالجامعات الخاصة في مصر 2021، ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19"، والإلتزام بإرتداء الكمامة .