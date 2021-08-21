قواعد ترتيب رغبات الالتحاق بالجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الشهادة الثانوية اليوم، في تسجيل رغبات الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس، لذا زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول قواعد ترتيب رغبات الالتحاق بالجامعات.

وتستعرض «الوطن» قواعد ترتيب رغبات الالتحاق بالجامعات وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على النحو التالي:

قواعد ترتيب رغبات الالتحاق بالجامعات

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّه يجري ترتيب الرغبات وفقًا للتالي:

- وفقا لقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، ووفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، التي جرى استحداثها للحد من اغتراب الطلاب.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها، إلى 3 مجموعات، طبقًا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن ينتهي الطالب من إدخال الرغبات، يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويعطي البرنامج للطالب إيصالًا برقم محدد، مؤرخا بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكن للطالب حفظ نسخة من الرغبات «Save As» على الحاسب الشخصي حتى يتمكن من الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قام الطالب بتعديل الرغبات عدة مرات (وهذا متاح له) عليه العلم بأنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويجري التنسيق وفقًا لآخر تعديل قام بتنفيذه.

التعرف على الكلية المرشح لها الطالب عبر موقع التنسيق

ويمكن للطالب التعرف على الكلية المرشح لها من خلال الدخول مرة أخرى على موقع التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعلن في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، بعد إعلان نتيجة التنسيق.