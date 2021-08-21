«زفاف رجل أعمال».. سر لقاء عمرو دياب ولطيفة في الساحل الشمالي

التقى النجم عمرو دياب، خلال الساعات الماضية، بالنجمة التونسية لطيفة فى الساحل الشمالي، بعد ان جمعتهما الظروف سويا في حضور حفل زفاف رجل الأعمال أشرف شيحة، الذي أقيم في منتجع مراسي.

عمرو دياب ولطيفة يلتقيان معًا في الساحل الشمالي

وعلمت «الوطن» أن عمرو دياب حضر الحفل من أجل إحيائه، في حين حضرت لطيفة الحفل كمدعوة رفقة عدد من النجوم والفنانين، من بينهم الاعلامية بوسي شلبي.

لطيفة تحضر حفل زفاف أشرف شيحة

ويقضي عمرو دياب فترة طويلة في الساحل الشمالي حاليًا، حيث أحيا حفلًا جماهيريًا كبيرًا في الايام الماضية، بالاضافة الى استجمامه هناك فترة للاستعداد لطرح باقي أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكان الهضبة قدم خلال حفله الغنائي الذي أحياه في الساحل الشمالي، وامتد لنحو ساعتين، ما يقرب من 30 أغنية متنوعة بين القديم والحديث، من بينها «يا أنا يا لأ»، و«ده لو اتساب»، و«يوم تلات»، و«بتهزر»، و«وياه»، و«زي ما إنتي»، و«بحبه»، و«الجو جميل»، و«أماكن السهر»، و«راجعين»، و«متخافيش»، و«يدق الباب»، و«نغمة الحرمان»، و«راجع».

وخطفت أغنية «يا أجمل عيون» التي كتبها الشاعر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية عام 2017، آذان الحاضرين، في الحفل إذ ظلت الجماهير تهتف باسم الفنانة دينا الشربيني التي كانت على علاقة عاطفية بالفنان عمرو دياب، وارتبطت تلك العلاقة بالأغنية إلى أن شهد العام الماضي انفصالهما.

من جانبها، طرحت لطيفة، منذ أيام، أغنيتها الجديدة «الأستاذ»، التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي الأغنية التي كتب كلماتها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي.