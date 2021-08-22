حظك اليوم برج الدلو الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

صفات عديدة ومتنوعة يتمتع بها مولود برج الدلو منها أنه أنه يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك في الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تنافر الشمس والقمر يطالبك اليوم بالصبر والمرونة في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.