حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الكتمان والانعزال من أبرز صفات مواليد برج الدلو، فهم لا يفضلون العتاب أو المواجهة لكنهم يرحلون في صمت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

قد تشعر بانخفاض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ووقتك، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.